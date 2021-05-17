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Шмигаль про постанову щодо звільнення Степанова: основні причини - незадовільні темпи вакцинації і постійне перенесення термінів поставки препаратів

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Шмигаль про постанову щодо звільнення Степанова: основні причини - незадовільні темпи вакцинації і постійне перенесення термінів поставки препаратів
Основною причиною внесення до Верховної Ради подання про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільний темп вакцинації населення від коронавірусу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Основна причина подання, звичайно, - це незадовільні темпи вакцинації і поставки вакцин, фактично постійне перенесення термінів поставок, темпів вакцинації", - сказав голова уряду.

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