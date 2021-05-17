До кінця літа зі Львова до Бердянська можна буде дістатися прямим поїздом, - Укрзалізниця

"Укрзалізниця" додає ще один "морський" рейс до літнього сезону і відкриває продаж квитків на щоденний поїзд № 86/186-185/85 Львів - Новоолексіївка, Бердянськ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу національного перевізника, перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відходить о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня.

Відправлення в зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська - о 15:05, з Новоолексіївки - о 15:40, прибуття до Львова - на наступний день о 15:40.

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