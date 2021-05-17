Українізація має бути м'якою. Треба починати не з продавців чи офіціантів, а з чиновників і держслужбовців, - Ткаченко

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що українізація повинна проводитися акуратно, без надмірного поспіху і насамперед стосуватися державних службовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ткаченко написав у колонці видання "Фокус".

"Як бачимо зараз, Кремль використовує мову як спосіб розмити нашу самоідентифікацію. На цьому ґрунті виникають і наративи: "розмовляєш російською - росіянин", "ми один народ", "українська мова - спотворена російська" й інші. А пропагандисти поширюють фейкову інформацію про дискримінацію російськомовних. Це все - продумана частина російської агресії. І ми маємо цьому протистояти", - написав він.

Міністр підкреслив, що популяризація української мови має бути пріоритетом.

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"Вона має звучати скрізь. На роботі, навчанні, на вулиці, в установах", - висловив упевненість міністр.

"Але українізація має бути м'якою Так, захищаючи нашу мову від агресивного впливу, ми іноді поспішаємо. Я про розроблений закон про обов'язкове спілкування українською в установах і штрафи за його невиконання. Моя особиста точка зору - треба починати не з продавців, касирів чи офіціантів, а з чиновників і держслужбовців", - вважає керівник відомства.

Він навів результати всеукраїнського опитування, згідно з яким понад 43% українців виступають проти штрафів за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

"Всі ми виросли в різних куточках України. Тому, хто народився в наскрізь російськомовному середовищі, складно відразу перейти на спілкування українською", - написав Ткаченко.