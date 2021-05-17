Рідні українців, яких незаконно утримують у Росії, ОРДЛО і Криму, виступлять у Конгресі США, - правозахисниця Матвійчук

Делегація представниць українського громадського сектору обговорила тему переслідування кримських татар та українців в окупованому Криму з американськими чиновниками і сенаторами.

Про це повідомила член-координатор "Євромайдан SOS" Олександра Матвійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами правозахисниці, протягом п'яти днів делегатки провели понад 40 зустрічей із представниками Державного департаменту, Ради національної безпеки, Сенату, аналітичних центрів.

Матвійчук зазначила, що цього тижня Сенат США розглядатиме Акт про невизнання анексії Криму Росією. Крім того, українські активістки порушили питання арешту журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка, переслідування кримського адвоката Лілії Гемеджі, звільнення політичних в'язнів.

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"Але головне, що везе наша делегація, це домовленість про організацію слухань про в'язнів Кремля. Важливо, що рідні незаконно ув'язнених у Росії та окупованих Криму та Донбасі зможуть виступити в самому Конгресі США", - зазначила Матвійчук.

Нагадаємо, в квітні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що контрольовані Росією сили утримують на Донбасі 280 громадян, у тому числі 44 військовослужбовців. Росія з політичних мотивів переслідує 133 громадян України, з них 114 незаконно ув'язнені й перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.