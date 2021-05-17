Набутий після перенесеного COVID-19 імунітет не гарантує захисту від повторного зараження, - МОЗ

Набутий після перенесеного COVID-19 імунітет не вберігає від повторного зараження в майбутньому, тоді як вакцинація дає організму надійніший захист.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви перехворіли на COVID-19 у безсимптомній, легкій або важкій формі, ваш організм вже познайомився з коронавірусів SARS-CoV-2 і виробив до нього імунітет. Імунітет, вироблений таким чином, називається набутим природним. Але такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову на цю інфекцію. І тяжкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше", - зазначають у МОЗ.

Водночас, імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійний захист від коронавірусної хвороби, стверджують в МОЗ. "Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень", - сказано в повідомленні.

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У МОЗ пояснили, що це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.

"Тому навіть якщо ви перехворіли на COVID-19 вам варто пройти вакцинацію і забезпечити кращий імунітет. Після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, упродов яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19. За наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися раніше - вже через 4 тижні після перших симптомів хвороби. Робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно!", - зазначають у МОЗ.