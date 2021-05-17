Мінагрополітики повноцінно запрацює у травні: узгоджено бюджет відомства і штат співробітників, - міністр Лещенко

Повноцінну роботу Міністерство аграрної політики та продовольства України розпочне у травні 2021 року, дотепер узгоджено бюджет відомства і штат співробітників.

Про це повідомив міністр Роман Лещенко на пресконференції в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що пріоритетом у роботі Мінагрополітики на найближчі місяці буде земельна реформа, зрошення та меліорація, відновлення співпраці з торговельними партнерами, відновлення експортних ринків.

"Що стосується наповнення інституційних повноважень самого міністерства, то цей процес, безумовно, триває. Безпосередньо наповнення його і функціями, і повноваженнями триватиме. Це займе якийсь час, але є чітке розуміння, що ми матимемо повноцінне міністерство", - зазначив міністр.

Лещенко також уточнив, що підписання головою Верховної Ради закону №2194 і передання на підпис президенту України плануються в максимально стислі терміни.

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"За нашими амбітними планами, в найближчі тижні травня закон №2194 буде підписаний президентом", - заявив міністр, слова якого наведено в повідомленні.

Верховна Рада 28 квітня 2021 року ухвалила закон №2194 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, який розширює базовий закон про поступовий запуск ринку землі, схвалений наприкінці березня 2020 року.

Метою законопроекту є передання земель держвласності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) у комунальну власність. Законопроект також реформує систему управління у сфері земельних відносин, знімає штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу населення та бізнесу до земельних ресурсів, знижує корупційні ризики у сфері земельних відносин.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до додатка №3 і №4 до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (№1393- ІХ) щодо фінансування Мінагрополітики.

Щоб забезпечити фінансування міністерства, підписаний закон вносить зміни до держбюджету і встановлює фінансування Мінагрополітики в розмірі 6,8 млрд грн завдяки зменшенню фінансування Міністерства економіки на 6,4 млрд грн, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів - на 434 млн грн.