Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення прийнято на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і страхування.
Так, на засіданні комітету його голова Михайло Радуцький заявив: "Вношу пропозицію. Рекомендувати ВР України підтримати подання прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я України".
Так, 7 членів комітету проголосували "за", 7 утрималися і один проголосував "проти".
"Рішення не прийнято. Виношу іншу пропозицію рекомендувати раді визначитися шляхом голосуванням щодо підтримки або не підтримки подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова", - сказав Радуцький.
13 членів комітету підтримали рішення винести звільнення Степанова на розсуд парламенту.