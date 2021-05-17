Новини

Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту

236731
Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту
Профільний комітет Верховної Ради не підтримав відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Питання рекомендували винести на розсуд парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення прийнято на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і страхування.

Так, на засіданні комітету його голова Михайло Радуцький заявив: "Вношу пропозицію. Рекомендувати ВР України підтримати подання прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я України".

Так, 7 членів комітету проголосували "за", 7 утрималися і один проголосував "проти".

"Рішення не прийнято. Виношу іншу пропозицію рекомендувати раді визначитися шляхом голосуванням щодо підтримки або не підтримки подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова", - сказав Радуцький.

13 членів комітету підтримали рішення винести звільнення Степанова на розсуд парламенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про постанову щодо звільнення Степанова: основні причини - незадовільні темпи вакцинації і постійне перенесення термінів поставки препаратів

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Торги идут не прекращаясь и ставки повышаются. Кто все-таки даст больше?
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Радуцького теж потрібно знімати, він абсолютно неефективний і проштовхує злочинні кримінальні схеми руками Степанова! Для підвищення ефективності роботи медицини потрібно знімати Степанова разом з Радуцьким! Ці люди провалили всю роботу медицини під час епідемії та війни!
  • Nikol Kovalenko
    Решали как на сходняке.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини