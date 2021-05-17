Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко

ВРП має розглянути питання про те, чи порушує Павло Вовк, який ховається від правосуддя, суддівську етику.

Про це пише у Фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя вже вдруге відкладає розгляд скарги на Павла Вовка. Все ніяк не можуть вирішити - якщо суддя ховається від примусового приводу до суду, це порушення суддівської етики чи ні", - написав Маселко.

Читайте також: Голова ОАСК Вовк повідомив, що ЄСПЛ прийняв до розгляду його скаргу на НАБУ

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.