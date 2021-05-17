Хто з нардепів не підтримав відставку Степанова. СПИСОК

Народний депутат "Європейської солідарності" Яна Зінкевич опублікувала список членів комітету ВР з охорони здоров'я, які підтримали і які не підтримали відставку міністра Степанова.

Список вона опублікувала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він має такий вигляд:

Булах (СН) - за;

Вагнер (СН) - утримався;

Дмитрієва (СН) - утрималась;

Довгий (позафракційний) - за;

Дубиль (Батьківщина) - утримався;

Дубневич (За майбутнє) - за;

Дубнов (СН) - утримався;

Заславський (СН) - утримався;

Зінкевич (ЄС) - за;

Зуб (СН) - утримався;

Кузьміних (СН) - утримався;

Макаренко (ОПЗЖ) - проти;

Перебийніс (СН) - за;

Радуцький (СН) - за;

Стефанишина (Голос) - за.

Зінкевич зазначила, що для того, щоб рекомендувати Верховній Раді відправити Степанова у відставку, не вистачило всього одного голосу.

"Колеги, які утрималися від голосування - це на вашій совісті, у мене немає слів", - зазначила Зінкевич.

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Вона також наголосила, що остаточне рішення буде прийматися в залі парламенту. І припустила, що в "Слузі народу" сьогодні "будуть серйозні скандали".

Нагадаємо, раніше комітет ВР із питань охорони здоров'я не підтримав подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Шмигаль каже, що Степанова хочуть позбавити посади через провал вакцинації. Степанов стверджує, що його хочуть прибрати нібито через боротьбу за високі зарплати для медиків.