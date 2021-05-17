Майже 390 тисяч осіб складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання, - керівник УЦОЯО Бойко

У 2021 році на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалася чи не найбільша кількість осіб за останні роки – майже 390 тис.

Про це повідомив керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цьогорічна кількість зареєстрованих осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання є чи не найбільшою за останні роки існування системи ЗНО. Майже 390 тис. учасників ЗНО ми будемо радо вітати в кожному з пунктів проведення ЗНО в тому чи іншому населеному пункті... Ми готові забезпечити 1,5 млн тестувань для усіх вас, які мріють стати студентами закладів вищої освіти України", – сказав Бойко.

Він зазначив, що найбільше абітурієнтів зареєструвалося на предмети: українська мова і література – 250 681; українська мова – 126 401; історія України – 298 972; математика – 291 789.

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За його словами, місто Київ є лідером за кількістю учасників, які зареєструвалися для проходження ЗНО. Водночас за даними Бойка, Дніпро, Львів і Харків є тими містами, які демонструють належний рівень зареєстрованих учасників.

Серед зареєстрованих осіб на ЗНО-2021 – випускники закладів загальної середньої освіти 2021 року (56,45%); учні закладів професійно-технічної освіти, студенти ЗВО (30,44%); випускники минулих років (13,09%).

Нагадаємо, у 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.