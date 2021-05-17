Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ

12-річний хлопчик забув удома ручку. Педагог розмахувала перед ним ножем і погрожувала, що змусить його писати власною кров'ю. Тепер вона стверджує, що "пожартувала".

Про це йдеться в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту. Вчителька подумала, що це я його кинув, і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що у мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров'ю буду писати, вона мені палець поріже", - розповів Владислав Виборнов.

Свідками дій педагога були більше двох десятків учнів. Деякі з них злякалися і розповіли про те, що трапилося батькам. Розгорівся скандал.

За словами вчительки, це був жарт, який діти не зрозуміли.

Тепер розбиратися буде поліція - батьки Владислава написали заяву.

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