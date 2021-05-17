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Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ

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Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ
12-річний хлопчик забув удома ручку. Педагог розмахувала перед ним ножем і погрожувала, що змусить його писати власною кров'ю. Тепер вона стверджує, що "пожартувала".

Про це йдеться в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту. Вчителька подумала, що це я його кинув, і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що у мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров'ю буду писати, вона мені палець поріже", - розповів Владислав Виборнов.

Свідками дій педагога були більше двох десятків учнів. Деякі з них злякалися і розповіли про те, що трапилося батькам. Розгорівся скандал.

За словами вчительки, це був жарт, який діти не зрозуміли.

Тепер розбиратися буде поліція - батьки Владислава написали заяву.

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Топ коментарі

  • Андрей Кузьменко 178cfe33
    В шутку посадить на 5 лет гы,гы
  • Константин См
    "С криком "Москалей на ножи!" неадекватная бандеровская учительница набросилась на русскоязычного мальчика в фашиствующем Львове за то, что тот запустил самолётик с красными звёздочками ко Дню Победы" Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ - Цензор.НЕТ 3075
  • Vladimir Rudyk
    Вас бы туда на месяц...это стая со своей ерархией и не дай вам бог где-то дать слабину вмиг вся стая будет об вас ноги вытерать. Уверен что 90% родителей даже не представляют на что
    способны их дети в коллективной борьбе против ненависной училки.
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