Середня ціна однієї дози вакцини від COVID-19 становить трохи більше за 7 доларів, - Степанов

Середня ціна на вакцину, яку Україна отримала за прямими контрактами, становить 7,52 долара

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Ми маємо 42 млн доз вакцини, які законтрактовані. Згідно з контрактами, які ми отримали, це разом з COVAX, в першому кварталі ми повинні були отримати 3 млн 184 тис. доз, в другому кварталі - 5 млн 16 тис. доз вакцини. Середня ціна на вакцину, яку ми отримали за прямими контрактами, становить 7,52 долара", - сказав Степанов.

Читайте також: Степанов спростував слова нардепа "Голосу" Стефанишиної, що переговори про закупівлю вакцин від COVID-19 почалися в грудні

Міністр зауважив, що терміни постачання вакцин зриваються по всьому світу через великий попит. За його словами, перемовини з виробниками про постачання вакцин від COVID-19 Україна розпочала ще в липні 2020 року, за повідомленнями компаній постачання вакцин в Україну терміни поставок кінець ІІІ - початок IV кварталу 2021 року.