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Середня ціна однієї дози вакцини від COVID-19 становить трохи більше за 7 доларів, - Степанов

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Середня ціна однієї дози вакцини від COVID-19 становить трохи більше за 7 доларів, - Степанов
Середня ціна на вакцину, яку Україна отримала за прямими контрактами, становить 7,52 долара

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Ми маємо 42 млн доз вакцини, які законтрактовані. Згідно з контрактами, які ми отримали, це разом з COVAX, в першому кварталі ми повинні були отримати 3 млн 184 тис. доз, в другому кварталі - 5 млн 16 тис. доз вакцини. Середня ціна на вакцину, яку ми отримали за прямими контрактами, становить 7,52 долара", - сказав Степанов.

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Міністр зауважив, що терміни постачання вакцин зриваються по всьому світу через великий попит. За його словами, перемовини з виробниками про постачання вакцин від COVID-19 Україна розпочала ще в липні 2020 року, за повідомленнями компаній постачання вакцин в Україну терміни поставок кінець ІІІ - початок IV кварталу 2021 року.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    "Средняя температура по больнице":
    Пфайзер = $ 3
    Модерна = $ 3
    Синофак = $ 2
    Ковишилд = $ 20
    --------------------------------------
    (3+3+2+20)/4= 7 (!!!) "Алле-оп! и... КУРТОЧКА!"
    Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 2656 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248
  • Игорь Монахов
    да и по сути зачем Нам знать цену - за сколько он купил вакцину должно интересовать только счетную палату и следователей ...
  • mrSmith
    За 80 дней проведения кампании по вакцинации в Украине, было вакцинировано 1 миллион человек.
    Т.е. для вакцинации 42 миллионов, потребуется что то около 9 лет...
    В среднем, я бы сказал, что это просто полный п-ц.
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