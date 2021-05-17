Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити"
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Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан пожартував над керівником парламентської фракції "СН" Давидом Арахамією.
На це звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Коротке, але змістовне обговорення розгорнулося у Фейсбуці під постом, в якому заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді повідомила про звільнення за власним бажанням.
"Дякуємо за круту роботу. Чекаємо тебе після відпочинку на підвищення", - написав Арахамія.
"Щоб їх підвищити, треба вас повісити", - відгукнувся Богдан.
"Удвічі смішно, тому що саме Богдан привів Арахамію у владу і домігся його призначення на пост глави фракції. Але тепер погляди трохи змінилися", - прокоментував Бутусов.