Мінкультури внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора в перелік загрозливих для нацбезпеки осіб
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Міністерство культури й інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли російські актори Олександр Зачиняєв, Валерій Карпов, Іван Соловйов, актриса і режисерка Віра Соколова, оператор Леонід Рудкевич і композитор Євген Ширяєв.
Всі перераховані особи брали участь у створенні російського фільму "Пункт пропуску. Офіцерська історія" (2021 рік), який рлзповідає про двох військовослужбовців-кримчан, які потрапляють у полон Служби безпеки України.
Таким чином, на даний момент у цьому переліку перебуває 187 осіб.