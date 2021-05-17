Кандидатури Ляшка, Любченка і Кубракова в Кабмін затверджені на засіданні "СН", - Арахамія

Депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я, Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра.

Про це повідомив журналістам голова фракції СН Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Фракція була присвячена, перш за все, кадровим питанням ... Питання були про зміну трьох міністрів: на посаду міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова, замість міністра економіки пана Петрашка - кандидатура пана Любченка. Уточнення: пан Любченко пропонується на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра ... І замість пана Степанова - пан Ляшко", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції в понеділок.

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Водночас голова фракції СН уточнив, що призначення міністрів відбудеться, швидше за все, в четвер.

"Є процедурне питання. Якщо завтра у нас позачергове засідання, де ми звільняємо трьох міністрів. І щодо пана Степанова, оскільки він добровільно не йде з посади, там дещо інша процедура: спочатку звільнення, потім подання від фракції, потім - подання на голову Верховної Ради, а потім голосування. Десь у четвер ми очікуємо, що відбудеться призначення всіх трьох міністрів", - пояснив Арахамія.

Він також поінформував, що позачергове засідання ВР у вівторок почнеться, орієнтовно, після 15:00.