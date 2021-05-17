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Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави

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Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави
"Опозиційна платформа - За життя" шантажує Україну і світ загрозою розв'язання в Європі масштабної війни шляхом активізації воєнних дій на сході України.

Про це пише у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ. Таким чином він прокоментував останню заяву ОПЗЖ.

"Сьогодні Україна перебуває в ситуації російської військової агресії, яка супроводжується окупацією Криму й окремих районів Сходу. Однак у ці складні часи всередині країни у нас опозиція не до влади, а опозиція до держави, до самого факту її існування", - вважає Данілов.

Він називає ОПЗЖ "філією" Єдиної Росії "і стверджує, що партія шантажує Україну і світ загрозою розв'язання війни в Європі. "Нахабно погрожує нам на нашій землі, прозоро натякаючи на російські війська, які вони розглядають як свій актив тиску на українську владу і світове співтовариство", - написав Данілов.

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Секретар РНБО також нагадав, що саме політики, які входять до складу ОПЗЖ, кілька десятиліть вибудовували кланово-олігархічну державу з корупційною судовою системою, з законами, виписаними під "схеми" і "відкати" і з вертикаллю державного управління, налаштованою на "розпил" бюджетних коштів.

"Вони говорять про правила, які вони формували під себе, під свої "чорні схеми", вони закликають до правосуддя в судах, які вони корумпували. Для них справедливий суд - це суд над Василем Стусом 1980 року", - вважає Данілов.

Раніше "Опозиційна платформа - За життя" оприлюднила заяву, в якій звинуватила владу України в "масовому політичному цькуванні інакомислення" і назвала одним із можливих наслідків "ескалацію конфлікту на Донбасі, який потенційно здатний перерости у велику війну в Європі".

Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави 01
Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави 02

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    почему не ставите вопрос о запрете опзж не как оппозиционной партии, а как организации , подрывающей устои украинской государственности ?
  • Андрей Стадник
    В 2013 с Даниловым встречался у Михаила Бродского в Госкомпреде, когда тот сидел сбитым летчиком в кабинете размером с туалет (Янык его торбил).
    Тогда общего языка мы не нашли.
    Показался таким чиновником, морда кирпичом, унтер пришибеев ))))
    Но сейчас понял, насколько ошибался в этом человеке.

    Респектище и уважуха.
    А казалось бы? Мэр Луганска, губернатор Луганской области.
    И фамилия русская.
    А вот так вот.

    Наша людина!
  • Нестор Нетописець
    Кремлівські підстилки не бачать держави Україна. Лише знищення
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