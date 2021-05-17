"Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія

Відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримають понад 250 народних депутатів, прогнозує глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мій прогноз, що завтра в залі буде десь 250-270 голосів", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції в понеділок.

Арахамія уточнив, що фракція "Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів.

Народний депутат також зазначив, що фракція одноголосно підтримає кандидатів на посади міністрів.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав у Раду подання про відставку Степанова

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