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"Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія

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"Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія
Відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримають понад 250 народних депутатів, прогнозує глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мій прогноз, що завтра в залі буде десь 250-270 голосів", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції в понеділок.

Арахамія уточнив, що фракція "Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів.

Народний депутат також зазначив, що фракція одноголосно підтримає кандидатів на посади міністрів.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав у Раду подання про відставку Степанова

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Помогите!!! Депутаты новой курточки лишают!!!... "Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9613
  • POWER 15b00d0a
    Пусть его посадят в тюрьму!
  • Lewis Snark
    Ручной парламент он такой.
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