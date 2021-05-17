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Окупанти вручають кримським татарам "застереження" напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

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Окупанти вручають кримським татарам "застереження" напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - Чубаров. ДОКУМЕНТ
Окупанти обходять будинки кримських татар напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу і вручають "застереження".

Про це в Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти масово обходять напередодні 18 травня - Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - будинки членів Меджлісу кримськотатарського народу, делегатів Курултаю кримськотатарського народу, активістів національного руху і вручають так звані "застереження"... Сьогоднішні годованці вчорашніх енкаведистів знову господарюють в окупованому РФ Криму", - зазначив Чубаров.

Окупанти вручають кримським татарам застереження напередодні Дня памяті жертв геноциду кримськотатарського народу, - Чубаров 01

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Окупанти вручають кримським татарам застереження напередодні Дня памяті жертв геноциду кримськотатарського народу, - Чубаров 02

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Нацизм в чистом виде
    Оккупанты вручают крымским татарам "предостережения" накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4023
  • майкл бом 2c607f23
    В 2014 году настоящими Украинцами оказались только крымские татары....Счастья Достойному Народу!!!
  • AlexBrentano
    что сказать?! РОССИЙСКИЙ ФАШИЗМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ!
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