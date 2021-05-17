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Рада в четвер збереться на позачергове засідання за ініціативою Зеленського, - "слуга народу" Арахамія

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Рада в четвер збереться на позачергове засідання за ініціативою Зеленського, - "слуга народу" Арахамія
Верховна Рада 20 травня планує провести позачергове засідання для розгляду питань з приводу отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У четвер за ініціативою президента у нас буде ще одна позачергова сесія (засідання - ІФ). До неї увійдуть 10 законів - так звані "макрофін" і "МВФ", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції в понеділок.

При цьому він уточнив, що планується "в першому читанні всі пройти, половину - в другому, і все, що ми залишимо на потім, буде на першому тижні червня".

Також він додав, що в п'ятницю, 21 травня, Рада зможе розглянути нову редакцію законопроекту про проведення у відповідність з Конституцією України закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2355
  • Александр b9c4d8fd
    Он не клоун. Клоуны - это Юрий Никулин, Олег Попов, Михаил Румянцев... коЗеля - оно совсем другое, оно - придворный шут. При всех дворах, и в Украине, и в кацапии. Оно кривлялось за подачки, читая написанное тамбовскими волками... Не обижайте клоунов! Так же как и не обижайте определение "народ", применяя его к 73% биомассы, выбравший себе во время войны это лидером нации, гарантом законности и главнокомандующим.
  • Lewis Snark
    Будут снова имитировать...

    Так в МВФ не дураки сидят. Им не бумажка нужна, а реальные действия и результаты.
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