Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times
НВ публікує переклад статті Financial Times про кампанію української влади проти Медведчука, передає Цензор.НЕТ.
На думку аналітиків, крок Зеленського проти Медведчука - вираження його розчарування з приводу мирного процесу, який зайшов в глухий кут і не призвів до припинення війни на сході України - можливо, стало чинником, що викликало брязкання зброєю і масовану концентрацію військ вздовж кордонів України минулого місяця.
Не злякавшись, українська прокуратура минулого тижня домагалася арешту Медведчука за обвинуваченням у державній зраді. У п'ятницю, 14 травня, Путін відповів, що Москва відреагує "своєчасно і належним чином, з огляду на всі загрози, які для нас створюються". Україну, додав він, "повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь анти-Росію".
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.