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Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ

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Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ
Ізраїль не має наміру розглядати можливість введення режиму припинення вогню з рухом ХАМАС до четверга.

Про це повідомляє з посиланням на джерело газета The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Співрозмовник запевнив кореспондентів видання, що такий режим припинення вогню не буде введено до четверга.

Раніше видання The Times of Israel повідомляло, що міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц закликав ізраїльських військових бути пильними, оскільки операція з нанесення ударів по сектору Гази буде продовжена.

Під час відвідування армійських позицій на півдні країни разом із главою армії оборони Ізраїлю Авівом Кохаві, Ганц заявив офіцерам, що їм слід "бути напоготові, оскільки очікується, що бойові дії триватимуть".

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Заява Ганца прозвучала на тлі закликів міжнародного співтовариства до сторін конфлікту на Близькому Сході покласти край ескалації в ситуації навколо Сектору Гази і мирно врегулювати розбіжності.

Ситуація на кордоні Ізраїлю і Сектору Гази залишається напруженою вже впродовж тижня. Спочатку бойовики в Секторі Гази почали ракетний обстріл, щоб підтримати палестинських демонстрантів у Єрусалимі. Ситуація в регіоні ускладнилася на тлі рішення ізраїльського суду про виселення кількох палестинських сімей з їхніх будинків у Шейх Джарраха.

Ракетні обстріли території Ізраїлю з боку Гази практично не припиняються. Армія оборони Ізраїлю робить відповідні дії. З обох сторін є жертви і постраждалі.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Израиль будет наносить удары по Сектору Газа еще как минимум 2 дня, - СМИ - Цензор.НЕТ 4677
  • Прощай немытая раССея


    тётя роза



    - Изя, Израиль нанёс новую серию ударов по лидерам ХАМАСа.
    - С такими делами, Сёма, Лаврову скоро не с кем будет встречаться.
  • Прощай немытая раССея
    Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2291
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