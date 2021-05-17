Найманця РФ на прізвисько Чорний Ленін, що воював на Донбасі, заочно засудили в Латвії до 2,5 року в'язниці

У Латвії суд заочно засудив найманця РФ, що воював проти України на Донбасі, Бенеса Айо на прізвисько "Чорний Ленін" до двох років і шести місяців позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Айо був визнаний винним у злочинах, передбачених статтями 81, 82 і 83, а саме: заклик до насильницького повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності та заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

Згідно з даними слідства, Бенес Айо брав активну участь в бойових діях на сході України.

Айо з 2020 року перебуває на території РФ.

Бенес Айо народився в Латвії в 1979 році в родині угандійця і мешканки Латвії російського походження.