Новини • Агресія Росії проти України

Найманця РФ на прізвисько Чорний Ленін, що воював на Донбасі, заочно засудили в Латвії до 2,5 року в'язниці

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Найманця РФ на прізвисько Чорний Ленін, що воював на Донбасі, заочно засудили в Латвії до 2,5 року в'язниці
У Латвії суд заочно засудив найманця РФ, що воював проти України на Донбасі, Бенеса Айо на прізвисько "Чорний Ленін" до двох років і шести місяців позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Айо був визнаний винним у злочинах, передбачених статтями 81, 82 і 83, а саме: заклик до насильницького повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності та заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

Згідно з даними слідства, Бенес Айо брав активну участь в бойових діях на сході України.

Найманця РФ на прізвисько Чорний Ленін, що воював на Донбасі, заочно засудили в Латвії до 2,5 року вязниці 01

Айо з 2020 року перебуває на території РФ.

Бенес Айо народився в Латвії в 1979 році в родині угандійця і мешканки Латвії російського походження.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    что характерно: идеи "рускавага мира" привлекают самых отъявленных длб!..
  • Elvis2
    Что опять в тюрягу ?
    Воевавшего на Донбассе наемника РФ про прозвищу Черный Ленин заочно приговорили в Латвии к 2,5 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 212
  • fedjka - fedjka
    ну вот, были мы латиши фошиздами, теперь и расисстами обвинят, но тот факт что экспермент скрещивать человека с русским потерпел фиаско, это уже очевидный факт.
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