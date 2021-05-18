США поставлять іншим країнам 80 млн доз вакцин проти COVID-19, - Байден

Сполучені Штати готові поставити іншим країнам до кінця червня 80 млн доз COVID-вакцини.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упродовж наступних шести тижнів США відправлять 80 млн доз вакцини за кордон", - зазначив глава Білого дому. Він підкреслив, що це становитиме 13% від усіх обсягів вакцини, яка буде вироблена в США станом на кінець червня.

Це охоплюватиме, крім 60 мільйонів доз вакцини AstraZenaca, виробленої у США, також 20 мільйонів доз від Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.

"Ми знаємо, що Америка ніколи не буде в цілковитій безпеці, поки пандемія, що лютує в усьому світі, не буде взята під контроль", - сказав Байден.

Сполучені Штати направлять в рази більше вакцин, ніж будь-яка країна постачала на сьогодні, підкреслив президент США.

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