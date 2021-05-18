Із 7 червня в Німеччині скасовується поділ на пріоритетні групи вакцинації проти COVID-19

Влада Німеччини із 7 червня вакцинуватиме проти COVID-19 всіх громадян країни без поділу на пріоритетні групи.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Поділ на пріоритетні групи із 7 червня знято", - сказав він журналістам у понеділок за підсумками зустрічі з главами міністерств охорони здоров'я регіонів ФРН.

Таким чином усі жителі Німеччини від 16 років матимуть право записатися на щеплення. Водночас наголошується, що не всі охочі зможуть отримати щеплення вже в червні у зв'язку з обмеженою кількістю вакцини проти коронавірусу.

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Раніше в Німеччині було визначено чотири групи громадян, які отримували щеплення в першу чергу. Насамперед щеплення отримували представники груп ризику – літні люди і ті, хто через професію міг заразитися раніше за інших: лікарі, поліцейські, педагоги тощо.

До першої групи належали люди старше 80 років, жителі будинків для літніх людей, медичний персонал станцій реанімації та швидкої допомоги; до другої групи входили люди від 70 до 80 років.

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