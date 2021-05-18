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Голосування щодо відставки 3 міністрів відбудеться 18 травня на позачерговому засіданні Ради, - Разумков

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Голосування щодо відставки 3 міністрів відбудеться 18 травня на позачерговому засіданні Ради, - Разумков
18 травня Верховна Рада розгляне питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра вранці я видам розпорядження про скликання позачергового засідання. Відповідні документи надійшли. Воно буде заплановано на 16:00. Розглядатимуться три кандидатури міністрів: Криклій, потім Петрашко, потім Степанов", - повідомив Разумков.

Він припустив, що Рада призначить нових керівників міністерств на пленарному засіданні 20 травня.

"Уже в четвер на пленарному засіданні на вакантні посади парламент має призначити нові кандидатури", - сказав Разумков, зазначивши, що спочатку треба дочекатися голосування щодо відставок.

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Нагадуємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Эпоха бедности закончилась 19 мая 2019 года...Совпадение? Не думаю.... Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2453
  • Amber
    Они провинились не только перед ахметкой , но и перед Беней - он ведь главнее 😀
  • Zelya Vsyo
    Вместо этих 3-х воров будут назначены их нынешние фактические заместители. Так что распределение бабла по карманам не изменится (за исключением фасона новой курточки у Ляшка). Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 1940
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