США планують сьогодні запустити на орбіту новий супутник системи попередження про ракетний напад

Ракета Atlas 5 у вівторок має стартувати на орбіту з черговим американським супутником системи попередження про ракетний напад (СПРН) нового покоління SBIRS GEO 5.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє компанія-розробник носія United Launch Alliance (ULA).

Запуск спочатку планувалося здійснити ще в понеділок, але він був перенесений на добу через проблеми з системою заправки носія рідким киснем.

Старт важкої ракети-носія Atlas 5 компанії ULA, яка є спільним підприємством корпорацій Boeing і Lockheed Martin, що здійснює пуски в інтересах Пентагону, запланований на 13:31 за часом Східного узбережжя США (20:31 за київським часом) з 41-го стартового майданчика на авіабазі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Це буде вже дев'ятий супутник інфрачервоної системи моніторингу космічного базування, який запускається для заміни застарілих апаратів СПРН США.

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Крім контролю за пусками балістичних ракет, система нового покоління призначена для визначення траєкторії їх польоту, ідентифікації бойових частин і помилкових цілей, видачі цілевказівки для перехоплення, а також ведення розвідки над територією військових дій в інфрачервоному діапазоні.

Наразі орбітальне угруповання, що розгортається, складається з чотирьох геостаціонарних супутників SBIRS GEO і чотирьох супутників верхнього ешелону на високоеліптичних орбітах SBIRS HEO, які здійснюють у цілодобовому режимі контроль за пусками ракет.

Поточного року Пентагон також планує запустити шостий супутник SBIRS GEO.

Трансляцію запуску можна переглянути за посиланням.