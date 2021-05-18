Снайпер ворога поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 9 обстрілів, найманці РФ б'ють просто із житлових кварталів, - штаб ОС

Минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, поблизу населеного пункту Новолуганське ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120- та 82-мм калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Пісків окупанти двічі здійснили обстріл у бік позицій ЗСУ з мінометів 120-мм калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

Неподалік населеного пункту Зайцеве противник вів вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля селища Опитне – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Новотошківське російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У напрямку Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний", - йдеться в повідомленні.

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У штабі наголосили, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, увечері 17 травня найманцями було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України в районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька. Як місця вогневих позицій мінометів окупанти обрали майданчики у житловій забудові у безпосередній близькості від Міської клінічної лікарні №21. Метою дій проросійських найманців було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь. Традиційно, обстріли з боку окупантів супроводжувалися інтенсивними інформаційними "вкидами"", - додали в пресцентрі ОС.

Зазначається, що українська сторона СЦКК зафіксувала ці грубі порушення та поінформувала представників СММ ОБСЄ.

Водночас станом на 7:00 ранку 18 травня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Бойових втрат серед українських військових немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - повідомили в штабі.



