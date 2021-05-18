За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 27 454 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"17 232 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 травня 2021 року в Україні. 948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами вакцинації.

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"Станом на 17 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 564 929 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1963), Львівській (1091) та Донецькій (1072) областях, найменше - у Луганській (372), Херсонській (379) та Вінницькій (400) областях.



