Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 164,2 млн, жертв уже понад 3,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 травня у світі зареєстрували 535 371 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 733 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 164 279 345 випадків інфікування, з них 535 371 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 404 457 осіб, з них 10 733 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 143 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 15-ту і 5-ту позицію відповідно.