Адвокат Чауса Вишневий: Будуть ще відеозвернення. Усе може перетворитися на гостросюжетний багатосерійний детектив
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив адвокат Чауса Олександр Вишневий.
"Ми обговорили це відео з його дружиною. Дуже багато запитань і нюансів, які насторожують. Починаючи з того, що за всі роки шлюбу він не звертався до дружини саме так, як в цьому відео. Звичайно, він називав її по імені, але інакше. Та й сама стилістика мовлення, те, як побудовані фрази - для нього не характерні. Одяг теж не його ... Ми вважаємо, що всі заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними", - уточнив адвокат.
За словами Вишневого, у Чауса не було підстав зникати. Він планував повернутися в Україну і дати свідчення НАБУ у кримінальному провадженні, яке розслідується.
Крім цього, він зазначив, що Чаус у силу його віку навряд чи сам вміє створювати телеграм-канали.
"А тут раптом вирішив обрати саме такий спосіб спілкування. Ми вже розуміємо чітко, що буде ще ряд відеозвернень. Як би це не перетворилося на багатосерійний блокбастер. При тому, що він перебуває у вакуумі. За відсутності доступу до нього інших людей буде викладатися позиція , яка явно не відповідає його волі ", - висловив упевненість він.
"Більше інформації ми вже дізнаємося з нового телеграм-каналу, в який "добровільно" будуть надходити нові відеоролики від імені Чауса. Припускаю, що це, може, буде гостросюжетний багатосерійний детектив", - заявив адвокат, відповідаючи на питання щодо того, навіщо було організовано викрадення Чауса.
"Вона (ситуація. - Ред.) буде мати, на мій погляд, дуже тривалий розвиток. Мені здається, що буде порційно, детально через Миколу Олексійовича подаватися певна інформація під конкретним вектором, в результаті якої ми всі зможемо розібратися, кому це цікаво, які мотиви і яка кінцева мета", - додав він.
Повний текст інтерв'ю з адвокатом Миколи Чауса Олександром Вишневим читайте тут.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.