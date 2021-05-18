Загострення на Близькому Сході: Палестина повідомляє про 212 загиблих, з них майже третина - діти, Ізраїль - про 10

Щонайменше 212 палестинців - в тому числі 61 дитина і 36 жінок - були вбиті за тиждень в результаті авіаударів з боку Ізраїлю. У свою чергу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі двох дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Крім того, за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, більше 1 400 осіб дістали поранення.

Десять осіб в Ізраїлі, в тому числі п'ятирічний хлопчик і солдат, були вбиті в результаті ракетного обстрілу з цивільних районів в Секторі Гази цивільних районів в Ізраїлі.

Між євреями та арабами всередині Ізраїлю також спалахнули сутички, в результаті чого десятки людей дістали поранення.

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Нагадаємо, 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав у відповідь вогонь. Атака сталася незабаром після палестинських протестів в Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. З цього моменту між Ізраїлем і Сектором Гази тривають активні бойові дії.