До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов. ФОТО

До будинку на Богдана Хмельницького, в якому проживає мер Києва Віталій Кличко, сьогодні о 7.30 під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів, які близько години перебувають у під'їзді і поруч з будинком.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За словами джерел в мерії, сам Кличко о 7.00 виїхав на тренування, і розминувся з цією групою, належність якої поки не встановлена. У квартиру мера поки ніхто не заходить. Постараємося з'ясувати, що це таке – може, це боротьба з корупцією, організованою злочинністю, ну або просто навчання, вирішили зайти в під'їзд і погрітися служиві", - розповів журналіст.

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Нагадаємо, 13 травня правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства "Київський метрополітен" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Обшуки розпочато на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження з ухилення від сплати податків. Також в ДФС заявили про обшуки в "Київпастрансі", КП "Київавтошляхміст" та інших міських структурах.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.

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За даними прокуратури, за результатами обшуків на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міськдержадміністрації слідчі повідомили про підозру 11 особам.