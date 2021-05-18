У 2021 році планується оновлення 100 км траси до кордону з Росією на Луганщині, - "Укравтодор"

Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") проводить ремонтні роботи в Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Про це розповів у Facebook глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кубракова, на Луганщині за 10 років було оновлено 132,9 км доріг, водночас у межах президентської програми "Велике будівництво" протягом 2020-2021 рр. оновлять учетверо більше шляхів.

Зазначається, що минулого року пріоритетом була 125-кілометрова дорога від КПП Станиця Луганська до Сєверодонецька. Цією дорогою користуються українці з тимчасово окупованих територій, коли їдуть в Україну.

"І на Донеччині, і на Луганщині в 2021 році ми продовжуємо оновлювати дороги за маршрутним принципом - Лисичанськ-Бахмут, Покровськ-Бахмут, Старобільськ-Новоайдар, дорогу Н-26 від Сватового до Старобільська і Біловодська. Минулого року завершили ремонт 68 км Н-26, на 2021 рік плануємо оновити ще 100 км до кордону з Росією в Міловому", - зазначив він.

Крім того, цього року "Укравтодор" розпочинає масштабний проєкт на М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ на маршруті від Запорізької області до Маріуполя.

У межах президентської програми також планують оновити 12 мостів.

А в Авдіївці "Укравтодор" планує прийняти на баланс частину дороги, яка має критичне значення для місцевих жителів і військових.

Нагадаємо, нещодавно було відкрито рух реконструйованим мостом через Хаджибейський лиман під Одесою. У ході реконструкції він був розширений до шести смуг, повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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