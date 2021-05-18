Верховний Суд відклав розгляд касації на вирок Януковичу до 16 серпня

17 травня колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду задовольнила клопотання сторони захисту про відтермінування судового засідання у справі про держзраду і пособництво у веденні агресивної війни експрезидента Віктора Януковича.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Клопотання було обґрунтоване тим, що у зв’язку із тимчасовим обмеженням в’їзду іноземних громадян на територію Російської Федерації адвокат засудженого не мав можливості забезпечити участь В. Ф. Януковича у судовому засіданні із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення "TrueConf".

Суд зазначив, що рішення про відкладення засідання ухвалене відповідно до вимог КПК України та з урахуванням практики ЄСПЛ задля забезпечення дотримання права засудженого на участь у розгляді кримінального провадження в режимі відеоконференцзвʼязку.

Наступне судове засідання призначене на 12.00 16 серпня.

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12 квітня Верховний Суд відмовився визнати обов'язковою присутність Януковича на розгляді касаційної скарги у цій справі, зазначивши, що суд не може забезпечити його явку, оскільки експрезидент перебуває за межами України.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

За даними Офісу Генерального прокурора, стосовно президента-втікача Віктора Януковича діє друге рішення про заочний арешт, також суд виніс постанову про його затримання для обрання запобіжного заходу.

2 жовтня Київський апеляційний суд залишив в силі вирок Оболонського райсуду. У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що рішення Київського апеляційного суду буде оскарженню в Верховному суді.