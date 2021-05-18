Росія переслідує понад 90 кримських татар за політичними мотивами, - Денісова

Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Денісова нагадала, що сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар і відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: "77 років тому, як і сьогодні, весняну красу затьмарювала війна. Але на кримських татар чекало ще одне випробування - на світанку до їхніх домівок прийшли люди зі зброєю, загнали у товарні вагони та вивезли до Сибіру та Середньої Азії.

Протягом трьох днів радянська влада депортувала з півострова майже 200 тис. кримських татар. А потім намагалася знищити історичну пам’ять про велику трагедію. Лише на початку 1990-х років кримські татари вибороли собі право повернутися на Батьківщину.

Проте лихо повторилося у 2014-му. В результаті окупації півострова РФ багато кримських татар змушені залишати свою землю".

Омбудсмен зазначила, що 93 кримських татар переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 -позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом.

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"Вже восьмий рік кримськотатарський народ змушений боротися за правду і справедливість, за право жити на рідній землі, розмовляти власною мовою, зберігати традиції та культуру", - написала вона.

"Підтримую кримських татар у цій боротьбі та мрію про зустріч у нашому спільному і такому рідному Криму", - резюмувала Денісова.