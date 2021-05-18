Разумков на сьогодні скликає позачергове засідання Ради: Розглянуть відставку Степанова, Петрашка та Криклія. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть відставку міністрів розвитку економіки, інфраструктури та охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков повідомив у Facebook.

"Підписав розпорядження про проведення сьогодні позачергового засідання о 16:00. На ньому розглянемо три питання:

- про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

- про звільнення міністра інфраструктури;

- про звільнення міністра охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.

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