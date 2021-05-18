Кабмін виділив 18 млн грн на одноразову допомогу сім'ям учасників АТО, які загинули, та особам, що отримали інвалідність

Кабінет Міністрів України виділив 18 млн 374,05 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей семи загиблих військовослужбовців і дев'ятнадцяти військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні уряду №451 від 17 травня.

Членам сімей загиблих буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, залежно від групи - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.

Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 прожиткових мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

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