Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники другий день розвантажують рекордну партію контрабанди з теплохода з цементом у Миколаєві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагалися незаконно перемістити на територію України під виглядом цементу. Контрабандний вантаж прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт. Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар", - йдеться в повідомленні.
Незаконний вантаж виявили вчора, 17 травня, у ході реалізації оперативної інформації прикордонники Херсонського та Одеського загонів у взаємодії з Регіональним управлінням Морської охорони Держприкордонслужби України.
Заходи проводилися на виконання завдань з протидії правопорушенням, пов’язаних з мінімізацію митних платежів, визначених постановою координаційної наради правоохоронних органів Миколаївської області, яка проводилася під головуванням керівництва Миколаївської обласної прокуратури, із залученням слідчих ДБР.
Наразі слідчі дії тривають та встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження біг-бегів (м’яких контейнерів) з контрабандним крамом.
Фото: сайт Держприкордонслужби
Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів.