Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники другий день розвантажують рекордну партію контрабанди з теплохода з цементом у Миколаєві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники виявили рекордну партію контрабанди, яку привезли на теплоході з цементом у Миколаїв. Орієнтовно, на судні прибуло 13 тонн контрабанди. Станом на 8 ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагалися незаконно перемістити на територію України під виглядом цементу. Контрабандний вантаж прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт. Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар", - йдеться в повідомленні.

Незаконний вантаж виявили вчора, 17 травня, у ході реалізації оперативної інформації прикордонники Херсонського та Одеського загонів у взаємодії з Регіональним управлінням Морської охорони Держприкордонслужби України.

Заходи проводилися на виконання завдань з протидії правопорушенням, пов’язаних з мінімізацію митних платежів, визначених постановою координаційної наради правоохоронних органів Миколаївської області, яка проводилася під головуванням керівництва Миколаївської обласної прокуратури, із залученням слідчих ДБР.

Дивіться також: Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі слідчі дії тривають та встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження біг-бегів (м’яких контейнерів) з контрабандним крамом.



Фото: сайт Держприкордонслужби

Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів.