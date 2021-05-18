Російські найманці сфабрикували і широко розгорнули чергову кампанію з дискредитації ЗСУ, - українська сторона СЦКК про глушіння безпілотника ОБСЄ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони СЦКК.
"Інформуємо, що сталося це в результаті цілеспрямованого перешкоджання з боку окупантів польотів БПЛА Місії. Особливістю БПЛА далекого радіусу дії S-100 є моніторинг як лінії розмежування, так і державного кордону між Україною і РФ, що заважає Кремлю вільно поставляти збройним формуванням РФ в ОРДЛО озброєння і військову техніку ", - випливає з повідомлення.
"За оцінкою Української сторони СЦКК протягом квітня-травня майже кожен запланований політ S-100, вже зі зльоту в населеному пункті Степанівка, зазнавав перешкод внаслідок глушіння. 17 травня зафіксовано активні перешкоди системам керування літального апарату, упродовж всього дня, починаючи з 4.30. Перешкоди були встановлені станціями РЕБ РФ (типу Р-330 "Житель") російського виробництва. Дальність роботи зазначених станцій РЕБ становить 60 - 90 км", - додали в СЦКК.
При цьому наголошується, що розміщення таких станцій у населених пунктах Кадіївка, Горлівка, Донецьк та Новоазовськ, дозволяє впливати на роботу БПЛА вздовж усієї лінії розмежування.
"Подібні факти вже неодноразово фіксувалися українською стороною, починаючи з середини березня 2021 року. За статистикою, кількість запусків Місією БПЛА з підконтрольної Україні території у півтора рази перевищує кількість аналогічних запусків з непідконтрольних районів. Якщо додати до цієї статистики кількість випадків перешкоджання діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях, об’єктивно вимальовується картина системних дій окупантів по зниженню ефективності роботи Місії", - слід далі.
"Супутньою метою дій окупантів, як і раніше, є дискредитація ЗС України перед СММ ОБСЄ та Європейською спільнотою. Не даремно найманцями "влучно" обрано час провокації - напередодні засідань ТКГ на тлі активізації міжнародних партнерів по підтримці України в контексті пошуку шляхів вирішення конфлікту та приїзду високоповажних іноземних делегацій до району ООС", - додали в українській стороні в СЦКК.
"Українська сторона СЦКК об'єктивно інформує СММ ОБСЄ про порушення з боку окупантів та всіляко сприяє Місії у виконанні Мандату. У фокусі особливої уваги української сторони є безперешкодне виконання завдань моніторингу ситуації СММ ОБСЄ усіма наявними силами та засобами", - підсумували в СЦКК.