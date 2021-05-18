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Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу

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Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу
Президент України Володимир Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу нагадав, що українська сторона робить усе можливе для захисту прав жителів окупованого Криму та повернення півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

"77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили приблизно 50% людей. 7 років тому Крим був окупований Росією. Україна робить усе, щоб захистити права потерпілих там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували Кримську платформу", - написав Зеленський

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Б Р Е Х У Н.
    Якщо спитати, що конкретно Україна робить, воно тільки бекатиме.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Сказал же - делает ВСЁ!
    Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 1087
  • Роман с камнем
    Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 7189
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