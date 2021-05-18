Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу
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Президент України Володимир Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу нагадав, що українська сторона робить усе можливе для захисту прав жителів окупованого Криму та повернення півострова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.
"77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили приблизно 50% людей. 7 років тому Крим був окупований Росією. Україна робить усе, щоб захистити права потерпілих там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували Кримську платформу", - написав Зеленський