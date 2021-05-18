Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ
Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.
"Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів", - сказали з Службі.
Зазначається, що слідчі дії проходять відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Кличко.
"Деталі цієї спецоперації ми повідомимо пізніше. Ніякого стосунку до самого пана Кличка обшуки не мають", - додали в СБУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до будинку Кличко під'їхала група озброєних людей в екіпіровці співробітників правоохоронних органів.
За словами мера Києва, правоохоронці заявили йому, що прийшли до мешканців квартири, яка розташована поверхом нижче.