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Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ

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Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ
У Службі безпеки України заявили, що не проводять обшуки у мера Києва Віталія Кличка.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

"Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів", - сказали з Службі.

Зазначається, що слідчі дії проходять відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Кличко.

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"Деталі цієї спецоперації ми повідомимо пізніше. Ніякого стосунку до самого пана Кличка обшуки не мають", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до будинку Кличко під'їхала група озброєних людей в екіпіровці співробітників правоохоронних органів.

За словами мера Києва, правоохоронці заявили йому, що прийшли до мешканців квартири, яка розташована поверхом нижче.

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Топ коментарі

  • Kirill Ponomarev
    в этом вся убогость зе власти - ссанина в глаза
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1785

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  • Чайка Київ
    Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1330
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