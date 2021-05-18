Поліція відкрила провадження щодо членів НКРЕКП через виплати ними собі премій на 2,5 млн грн, - нардеп

Національна поліція порушила кримінальне провадження за фактом виплати членами НКРЕКП самим собі премій на суму 2,5 млн грн.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Минуло більше місяця, як я звернувся до правоохоронних органів з вимогою розслідувати виплату нелегітимним складом НКРЕКП премій самим собі. Що стосується поліції, то справу відкрито і за це окрема подяка", - повідомив нардеп.

За його словами, НАБУ і ДБР, які також отримали підтвердження незаконності виплати премій, рішення про відкриття кримінального провадження не ухвалили.

Крім того, Кучеренко опублікував копію листа від Рахункової палати, яка почала перевірку витрачання бюджетних коштів на премії членам НКРЕКП, результати якої будуть оголошені 8 червня.

"По суті, членів та членкинь банально купили за гроші споживачів щоби вони могли й надалі цинічно забезпечувати мільярдні оборудки на енергоринку в інтересах абсолютно конкретних і добре відомих пройдисвітів", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю". Такі премії чинний склад комісії виписує кожні 3 місяці. Витрати на виплату премій за останні 6 місяців становлять 2,5 млн грн.

У 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі зарплату в середньому удвічі до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

28 квітня НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення фонду заробітної плати на 2022 ще на 50 млн грн.