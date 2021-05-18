До Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. До кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз, - ЮНІСЕФ. ФОТОрепортаж

Цього тижня ЮНІСЕФ разом з ВООЗ доставлять в Україну майже пів мільйона доз вакцини від COVID19 в рамках ініціативи COVAX. Сьогодні прибули перші 122 тисячі доз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці ЮНІСЕФ-Україна.

У повідомленні зазначається: "Тільки що в міжнародний аеропорт "Київ" прибув літак з першими 122850 дозами вакцини Pfizer-BioNTech. Це перший з чотирьох вантажів нової партії. Всього, до кінця тижня ЮНІСЕФ доставить 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій".

"Очікується, що 378 тис. доз вакцини буде для щеплення першою і другою дозою від COVID-19 працівників сфери освіти. Решту вакцин направлять для пріоритетних груп з першого і другого етапу вакцинації", - підкреслили в ЮНІСЕФ.

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