"Слуга народу" обговорює кандидатуру Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я. Є й інші претенденти, - Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що фракція продовжить дискусію щодо кандидатури Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Основним аргументом проти нього є те, що він теж займався питанням вакцинації. Якщо ми пред'являємо якісь претензії Степанову, то чому людина, яка відповідальна за відповідний напрям, не має теж відповідати?!" - зазначив він.

За словами нардепа, на посаду міністра охорони здоров'я розглядаються й інші кандидати. Однак Гетманцев не захотів називати прізвища: "Я не буду зараз вам нічого озвучувати. Я підтверджую, що ця кандидатура (Ляшка. - Ред.) обговорюється. Але ми ще дискутуємо і консультуємося".

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