Проєкт про промислові викиди не відповідає європейським нормам і має бути доопрацьований, - експерт

Законопроєкт про зниження промислових викидів (4167) не повинен бути жорсткішим, ніж вимагають європейські директиви, його необхідно доопрацювати з урахуванням зауважень бізнесу.

Про це заявив гендиректор Центру екології і розвитку нових технологій Владислав Антипов.

За його словами, в законопроєкті про викиди є два ключові моменти, за якими бізнес-спільнота, громадські організації мають розбіжності з ініціаторами документа: це довідники найкращих доступних технологій (НДТМ), а також терміни відступу - менш жорсткі нормативи гранично допустимих викидів, ніж ті, що визначені в НДТМ.

"Коли ми говоримо про найкращі доступні технології, то нам кажуть: не можна змінювати довідники найкращих доступних технологій на будь-які інші, тому що це буде суперечити 75-й директиві. Тобто тоді директива не буде зарахована як частина угоди про асоціацію "Україна-ЄС". Але коли ми говоримо про відступ, то в 75-й директиві немає ніяких обмежень щодо його термінів. Ті, що є, стосуються інших речей, а такого, як імплементовано в цій версії законопроєкту, в директиві ЄС немає. І в європейських країнах цього немає в більшості", - розповів Антипов.

Еколог наголосив: терміни відступу в європейських країнах регулюються уповноваженим органом, і Україні не потрібно вводити жорстку законодавчу норму з цього питання. "Чому потрібно в український законопроєкт обов'язково вставляти обмеження терміну відступу? Відповідь дуже проста: тому що немає довіри до уповноваженого органу", - зазначив Антипов. На його думку, якщо влада врахує це зауваження бізнесу, законопроєкт про викиди має високі шанси бути прийнятим, а країна отримає сучасну систему екоконтролю.

"Реформа правильна, потрібна і рухаємося ми в правильному напрямку ... Є прибрати цей момент, тобто прибрати взагалі обмеження по відступу, і це зніме масу питань і набагато вище буде підтримка в залі при голосуванні", - підсумував Антипов.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що прийняття запропонованого урядом законопроєкту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує доопрацювання. В свою чергу генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт вважає, що при розробці нових екологічних норм Мінекології слід шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може привести до закриття підприємств.