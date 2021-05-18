Розмова про надання США додаткових вакцин Україні стає ще предметнішою, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив послу України в США звернутися до Білого дому для предметного обговорення взаємодії в наданні США вакцини проти COVID-19 Україні.

Про це Кулеба заявив сьогодні в ході онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми і до цього працювали зі Сполученими Штатами над темою отримання додаткових вакцин. Зараз розмова стає ще предметнішою, і вчора я доручив нашому послу у Вашингтоні звернутися до Білого Дому, який координує цю програму надання вакцин іншим країнам світу, для предметного обговорення нашої взаємодії на цьому треку", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що в понеділок президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір доставити 80 млн вакцин у зарубіжні країни до кінця червня.

"Україна вітає і підтримує американське лідерство у протидії глобальним викликам", - підкреслив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов