"Єдиний шлях добити металургійну галузь": експерти розкритикували законопроєкт про підвищення рентних ставок

Фахівці зазначають, що багато підприємств не зможуть витримати таке податкове навантаження.

Федерація роботодавців виступила категорично проти ухваленого минулого тижня Кабміном законопроєкту про підвищення рентних ставок.

Експерти наголошують, що запропоновані зміни не проходили громадського обговорення і не мають економічного обґрунтування. Про це повідомляє "Україна 24".

Фахівці пояснюють, що підвищення рентної плати зробить неконкурентоспроможною продукцію української металургії. Крім того, якщо руда на світових ринках почне дешевшати, великі підприємства можуть зупинитися, а на працівників чекатимуть скорочення.

Федерація роботодавців розповіла, що галузь почала відновлюватися лише у 2021 році після кризового 2019-го - тоді збитки української металургії сягнули 32 млрд грн.

Член ради Федерації роботодавців України Сергій Біленький вважає, що ухвалений законопроєкт щодо змін до Податкового кодексу - це "єдиний шлях добити вітчизняну металургійну галузь".

Олександр Каленков, президент ОП "Укрметалургпром" наголошує, що багато рудних підприємств не зможуть витримати таке податкове навантаження, це матиме "ефект доміно".