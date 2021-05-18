Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону карантину, а Черкаську - в "жовту", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Усі регіони України, за винятком Донецької області, перебувають у "жовтій" зоні карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону карантину. В регіоні перевищена норма відсотка від епідемічного порогу - 101,5% за норми 100%.
Водночас, у Черкаській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування зменшився - 19,6% за норми в 20%. Таким чином, область перевели в "жовту" зону карантину.
У "жовтій" зоні карантину перебувають усі регіони України, лише Донецька область з в "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.