Мінсоцполітики найближчим часом запустить оновлений вебпортал для оформлення субсидій онлайн
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Міністерство соціальної політики України найближчим часом запустить оновлений вебпортал для оформлення житлових субсидій онлайн.
Про це заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив на пресконференції у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найближчими днями, буквально завтра-післязавтра, ми відкриємо оновлений вебпортал для оформлення житлових субсидій онлайн", - сказав Музиченко.
Він пояснив, що на цьому ресурсі будь-хто з претендентів на субсидію матиме можливість заповнити всі документи в електронному форматі і направити в органи соціального захисту населення.