Дії РФ як країни-окупанта є неприйнятними в сучасному світі й потребують адекватної реакції міжнародної спільноти, - міністри "Люблінського трикутника"

Міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" зробили спільну заяву в День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. Вони вважають, що дії Росії як країни-окупанта є неприйнятними в сучасному світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністрів "Люблінського трикутника", оприлюднену пресслужбою МЗС.

"У цей скорботний день від імені України, Литовської Республіки та Республіки Польща ми висловлюємо найглибші співчуття кримськотатарському народу. Ми поділяємо ваш біль і вшановуємо пам’ять невинних жертв цього геноциду, вчиненого в 1944 році. 18 травня - одна з найтрагічніших дат минулого століття. Депортація десятків тисяч кримських татар сталінським режимом поставила цей народ на межу повного знищення. Багато депортованих померли, усім було заборонено повертатися на батьківщину - до Криму, усі також були піддані спробам насильницької асиміляції до "нового радянського суспільства". На щастя - вони вистояли", - йдеться в заяві.

Зазначається також, що Київ, Вільнюс та Варшава докладатимуть усіх зусиль для поширення історичних фактів та забезпечення їхньої належної міжнародної оцінки на сучасному етапі.

На жаль, через сім десятиліть після цього жахливого злочину наше покоління стало очевидцем повторення подій минулого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сталінські кати втілилися в режимників Путіна і чинять жорстокі злочини над невинними людьми, - Порошенко в День боротьби за права кримськотатарського народу

"Тимчасова окупація Криму Росією призвела до нових репресій проти кримськотатарського народу, який знову стикається з порушеннями прав людини, переслідуванням за переконання, релігію та незгоду з окупацією українського Криму, забороною Меджлісу кримськотатарського народу та різними іншими формами утисків та дискримінації. Ці дії Росії як країни-окупанта є неприйнятними в сучасному світі, а тому вимагають адекватної реакції міжнародного співтовариства", - йдеться в заяві.

"Найефективнішою відповіддю стане деокупація Кримського півострова. Уряди наших держав, разом із нашими партнерами, продовжуватимуть працювати над відновленням поваги до міжнародного права та суверенного контролю України над Кримом. Безперечно, нашим активом у цій боротьбі є солідарність з кримськими татарами та єдність усього світу довкола нашої спільної мети", - йдеться далі.

Також зазначається, що саміт міжнародної Кримської платформи, який має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року, покликаний відіграти важливу роль у консолідації зусиль.

"Ми розраховуємо на розробку чіткого плану дій світової спільноти щодо наближення деокупації українського Криму та відновлення прав кримських татар. Ми переконані, що наші спільні зусилля та міжнародна солідарність сприятимуть звільненню Криму від російської окупації, а також відновленню прав і свобод кримськотатарського народу в українському Криму", - підсумовано в заяві.

Також читайте: Закликаємо світ визнати депортацію кримських татар геноцидом, - Кулеба